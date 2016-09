MEHDI ABEID, MILIEU DE TERRAIN DE DIJON "L'EN est l'un de mes objectifs cette saison"

Le milieu de terrain de Dijon, Mehdi Abeid, qui est en passe de rebondir en Ligue 1, ne perd pas l'espoir de retrouver la sélection algérienne surtout que le nouveau sélectionneur, Milovan Rajevac, l'a à l'oeil et l'a supervisé lors du match contre le PSG au Parc des Princes. «La sélection nationale est l'un de mes objectifs cette saison avec beaucoup d'échéances comme les qualifications à la Coupe du monde et la CAN. Mais cela passe d'abord par de bonnes prestations en club. Si c'est le cas, le coach aura un oeil sur moi, donc je me donne à fond avec le club», a déclaré à beIN Sports l'ancien milieu de terrain de Newcastle et du Panathinaikos, poursuivi par la guigne des blessures sous l'ère Christian Gourcuff. Il a été passeur décisif, hier, sur le premier but de son équipe qui s'est imposée sur le score de 3 à 1 devant le Stade Rennais de Gourcuff, Bensebaini et Zeffane.