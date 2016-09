NOUVEAU DÉCRET EXÉCUTIF RELATIF AUX CLUBS AMATEURS Réunion extraordinaire des clubs de volley-ball

Les clubs sportifs amateurs des équipes seniors hommes et dames de volley-ball tiendront une réunion extraordinaire ce matin à partir de 11h à la salle de Douéra (Alger) avec la menace d'un championnat à blanc qui plane toujours si l'article 6 du décret exécutif 15-74 du 16 février 2015 n'est pas retiré ou gelé définitivement. Plusieurs présidents de clubs des différentes disciplines comptent se retirer de leurs postes respectivement pour éviter les poursuites judiciaires... Il est rappeler que l'article 6 du décret exécutif 15-74 du 16 février 2015, objet de contestation, qui devait être appliqué depuis le mois de février dernier avant d'être gelé par El-Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui prévoit des sanctions pénales contre tout responsable de club qui verserait des indemnités à un athlète des subventions de l'Etat (APC et DJS).