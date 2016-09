RACHID GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'O LYON "Mon souhait est de prolonger"

L'international algérien est revenu avant-hier dans le cadre de l'émission «Canal football club» sur les négociations en cours pour prolonger son contrat à l'OL. C'est un joueur posé, la tête sur les épaules qui a parfaitement expliqué sa situation actuelle. Si il se considère comme un enfant du club, il explique qu'une négociation est en cours et qu'il ne serait pas le dernier à être dans sa situation citant l'exemple de son coéquipier Lacazatte dont la prolongation avait également fait couler beaucoup d'encre.

Le milieu offensif de Lyon veut rester dans son club formateur car ce n'est pas un «petit club» en témoigne son refus d'une belle proposition financière d'Everton, «Il n'y a pas que le plan financier qui m'intéresse, il y a aussi le sportif. Je ne joue pas dans un club pourri'', on est l'OL, on joue la Ligue des champions. J'ai un coach qui me fait confiance, on a un bon groupe. Je n'allais pas partir pour partir, juste pour l'argent.

Le plan sportif d'Everton était moins intéressant que celui de l'OL.»

Toutefois, Ghezzal n'exclut pas de partir en janvier ou en fin de saison si cela devait se présenter, mais cela ne semble pas être son souhait.