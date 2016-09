STANDARD DE LIÈGE Belfodil buteur contre Eupen

L'avant-centre algérien Ishak Belfodil qui s'est imposé en un temps record comme une pièce maîtresse du Standard de Liège a inscrit son second but pour le club en championnat. Titulaire comme d'habitude depuis son arrivée juste derrière l'attaquant Benito Raman, l'Algérien qui avait raté un penalty à la 69e minute, a inscrit le troisième et dernier but des Rouges à la 90e minute, d'une tête décroisée au point de penalty sur un centre de Trebel. Victoire 3-0. Il s'agit du second but en quatre matchs de Jupile League pour l'ancien attaquant de Bani Yas.