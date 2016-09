LA JSK ET L'ESS ONT DÉJÀ REMPORTÉ CE TROPHÉE Le MOB prêt à créer l'exploit face au TP Mazembe

Par Bachir BOUTEBINA -

Aujourd'hui, c'est au tour du MOB de tenter l'exploit de remporter sa nouvelle confrontation contre les redoutables Congolais.

Avant-hier soir, les Crabes de Yemma Gouraya ont tout simplement honoré le football, en allant arracher à Rabat une qualification sans précédent pour la capitale des Hammadites, à la finale de la coupe de la CAF. Un authentique exploit signé de surcroît dans la capitale marocaine aux dépens du grand FUS de Rabat, dernier détenteur du trophée continental de la C2 en 2010. Sans conteste, le complexe Moulay Abdallah a certainement été témoin d'une véritable performance de la part d'une bande de footballeurs algériens qui viennent de marquer à leur tour le football maghrébo-africain. La bande à Sandjak, a ainsi réussi le pari d'accéder au tour suprême d'une compétition finale déjà glanée par le passé par la JSK et l'ESS. Une finale de la C2 que le NA Hussein Dey avait malheureusement raté d'un cheveu face à Djoliba de Bamako. Aujourd'hui c'est au tour du MOB de tenter l'exploit de remporter sa nouvelle confrontation finale contre les redoutables Congolais du TP Mazembe. Après l'USM Alger qui nous a longtemps fait rêver au cours du deuxième semestre 2015, avant d'échouer en Ligue des champions contre ce même TP Mazembe. Béjaïa peut-être vraiment fière de «ses Crabes» que personne ne sentait capables d'un tel exploit. Bravo enfin à nos amis de très longue date de Rabat, et qui viennent de rappeler à «certains» ennemis de l'Algérie, que le football servira toujours de trait d'union entre les peuples algérien et marocain.