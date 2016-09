ASO CHLEF Les Chélifiens devront se ressaisir contre Boussaâda

Par El Bouali DJILALI -

Les supporters de l'ASO étaient déçus après la fin du match face à l'ASMO où leur équipe s'est contentée d'un seul point qui n'arrange pas leur affaire en ce début du championnat.

L'équipe de l'ASO Chlef, qui avait la possibilité de réaliser une deuxième victoire devant son public, a dû se contenter du match nul devant l'ASMO, ratant ainsi cette occasion d'être à la première place en compagnie du PAC, la JSMB et la JSMS. Pourtant, les Chélifiens auraient pu éviter cet échec, si leurs attaquants avaient concrétisé les occasions qu'ils ont eues. Mais le manque de la dernière touche et le manque de concertation devant les buts a fait défaut pour les camarades de Semahi qui n'ont pas fourni un bon rendement.

Le staff technique doit encore travailler afin que l'équipe puisse être performante dans les matchs à venir.

D'ailleurs, les fans ont averti leur équipe de ne plus rater des points sur leur terrain tout en exigeant d'eux de se racheter lors de la rencontre de la semaine prochaine contre Boussaâda.

Après ce revers inattendu à domicile, l'ambiance était un peu triste, alors que Ifticène et même Medouar n'ont pas caché leur déception suite à ce faux pas concédé devant les Oranais, en demandant aux joueurs de fournir des efforts supplémentaires afin que l'équipe retrouve son meilleur niveau.

Le boss des Rouge et Blanc a mobilisé tous les moyens pour corriger certaines lacunes constatées après ce match raté par les Chélifiens et se racheter lors du match contre l'AB.

Les Chélifiens, qui ont repris les entraînements hier, afin de préparer le mach de la prochaine journée, devront se ressaisir, relever vite la tête et oublier cet échec en renouant avec la victoire.