LA CAF REVOIT LE PROGRAMME DE LA FINALE MOB-TP MAZEMBE Y a-t-il un acharnement contre l'Algérie et ses clubs?

Par Lounès MEBERBECHE -

La finale retour de la coupe de la CAF entre le TP Mazembe et le MO Béjaïa se jouera finalement à Lubumbashi, selon les sites officiels de la Confédération africaine de football et du TP Mazembe. Une décision qui ne manquera pas de «choquer» et décevoir les Mobistes qui pensaient suivre le programme initial qui prévoyait la seconde manche à Béjaïa. La CAF a indiqué sur son site Internet que la finale aller se déroulera le 28 octobre chez les Béjaouis et le retour le 4 novembre chez les Congolais qui avaient accueilli également l'USM Alger l'année dernière en finale retour de la Ligue des champions. C'était aussi le même cas lors de la demi-finale de l'édition de 2014 face à l'ES Sétif, avant que l'Aigle noir n'arrache le trophée face au Vita Club à Blida, ce qui laisse place aux interrogations sur les raisons réelles de ce changement de dernière minute. Le président du MOB, Zahir Attia, a déclaré à la fin de la demi-finale retour contre le FUS Rabat qu'il souhaite recevoir le TPM au stade Mustapha-Tchaker de Blida où l'ES Sétif avait remporté la finale retour de la Ligue des champions contre l'autre formation de la RD Congo, l'AS Vita Club en 2014. Seulement, le boss béjaoui sera contraint de revoir ses plans s'il veut mettre tous les atouts du côté de la bande à Sendjak pour prendre une marche sécurisante dès le match aller. Certains avis voient cette décision de la CAF comme une énième punition à l'encontre des clubs algériens et de l'Algérie, après la série de sanctions et de déconvenues contre la JSK et l'USMA, l'élimination de l'ESS, sans oublier l'attribution de l'organisation des CAN 2017, 2019, 2021 et 2023, ce qui a mené à une relation très tendue entre le big boss de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou et le président de la FAF Mohamed Raouraoua pour plusieurs dossiers. Tout ceci laisse place à une question tout à fait légitime de la part de tous les Algériens: «Y a-t-il un acharnement contre l'Algérie et ses équipes de la part de la CAF et son président Issa Hayatou?» Ce qui est certain c'est que le MOB n'aura pas la tâche facile à Lubumbashi, mais il prêt à aller au bout de son rêve. A noter que les deux formations se sont déjà affrontées lors de la phase des poules. Le match aller disputé au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa s'est soldé par un score vierge (0-0) à Béjaïa et les Congolais se sont imposés (1-0) chez eux lors du match retour.