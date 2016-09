MUSTAPHA BERRAF, PRÉSIDENT DU COA "Il n'y a aucun conflit au sein du Comité"

Le président du COA défend le bilan des Jo et des Jp 2016

Beaucoup de choses ont été dites sur la prochaine réunion du bureau exécutif du Comité olympique algérien (COA) programmée demain, notamment après la suspension de l'un de ses membres Rachid Fezouine, le président de la Fédération de cyclisme, et la démission du vice-président, Ammar Bouras, président de la Fédération d'athlétisme qui dans un communiqué a reproché au COA de ne pas avoir «consulté et associé (les membres du bureau exécutif) dans les décisions de la commission de préparation olympique».

Il a par ailleurs exhorté d'autres membres appartenant à la famille de l'athlétisme de démissionner à leur tour. Chose qui ne risque pas de se produire, selon le président du COA, Mustapha Berraf. Le patron du Comité olympique algérien réfute en bloc ces accusations, tout en respectant la décision d'Ammar Bouras. «Le bureau exécutif a donné mandat à la commission de préparation olympique pour s'occuper de ce volet. Son rôle se limitait à l'organisation et à la coordination», a-t-il expliqué tout en précisant qu'elle était sous la tutelle du ministre de la Jeunesse et des Sports avec lequel elle se réunissait régulièrement. En ce qui concerne la réunion de demain, M.Berraf a déclaré qu'elle est tout à fait ordinaire avec un ordre du jour précis. «Le bureau exécutif tient des réunions tous les 21 jours comme le stipule la réglementation, celle-ci n'a rien d'extraordinaire.

Les trois membres dont parle Bouras n'ont aucunement l'intention de démissionner. D'ailleurs, la Fédération d'athlétisme n'a aucune influence sur eux. Hammad a été élu au bureau par ses pairs, alors que Benida et Boulmerka sont élues en tant que représentantes féminines», dira-t-il. À la question de savoir si une crise ne couve pas au sein du COA, M.Berraf est catégorique: «Il n'y a aucun problème au COA. Au contraire, il y a une entente et une cohésion parfaites entre ses membres.

Seulement, certaines personnes ont profité de ma maladie pour jeter le trouble en pensant peut-être à ma succession. Maintenant que je vais mieux, les données changent.»