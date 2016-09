ES SÉTIF La défense ententiste pointée du doigt

Par Bachir BOUTEBINA -

Les protégés de Amrani n'arrivent pas à enchaîner les victoires

La dernière faible prestation fournie en seconde mi-temps face à l'USM Bel Abbès par le onze sétifien, a mis en lumière trop de lacunes inhabituelles sur le plan défensif.

Depuis l'entame du nouveau championnat qui vient de consommer son 5ème round, le week-end passé le ténor sétifien s'est finalement incliné pour la première fois, lors de son dernier déplacement effectué dans la capitale de la Mekerra.

Un premier revers essuyé contre El Khedra de l'USM Bel Abbès sur le score de 2 à 1, et au terme duquel le club phare des Hauts-Plateaux de l'Est va devoir revoir sérieusement sa copie, notamment au niveau d'un secteur défensif qui a déjà concédé six buts. Un fait rare au sein de l'Entente, d'autant plus que l'ES Sétif a toujours eu pour habitude de s'appuyer régulièrement sur un secteur de jeu réputé pour sa solidité.

Les deux buts encaissés contre le promu bélabésien, et qui ont précipité la perte des protégés de l'entraîneur Amrani, inquiètent désormais tous les Sétifiens, notamment à quelques jours seulement du choc ESS-MCA.

Pour cause, la dernière grave blessure contractée par l'excellent défenseur Bouchar, victime d'une fracture, suite à un tacle très appuyé d'un joueur de l'USMBA, vient s'ajouter à la liste des éléments actuellement blessés.

Un malheureux coup du sort qui frappe l'un des meilleurs défenseurs de l'Entente, au moment même où l'arrière-garde sétifienne est en proie au doute. Il est vrai que depuis le début de la nouvelle saison, si l'attaque sétifienne a inscrit la bagatelle de 8 buts, et se classe actuellement au deuxième rang derrière celle de l'USM Alger (10 buts), par contre en défense, le portier ententiste Khédaïria s'est déjà incliné à six reprises.

Quand bien même la défense sétifienne compte dans ses rangs plusieurs défenseurs de choix, à l'image des Ziti, Kenniche, Aroussi, et autres Hachi, et un excellent Keeper comme Khédaïria, l'ESS n'a pas encore pu trouver ses marques derrière.

Il n'en demeure pas moins que les coéquipiers de Djahnit viennent de concéder en déplacement une première défaite sur laquelle le coach Amrani va devoir sérieusement méditer, et surtout en parler directement avec l'ensemble de ses joueurs actuellement disponibles.

En plus de l'attaquant Nadji qui s'est blessé, ainsi que l'excellent milieu de terrain Tchadien Amada dont le retour officiel à la compétition se fait attendre, le prestigieux Aigle noir s'est avéré très prenable en défense pour le moment.

Le coach Amrani a donc quatre jours devant lui pour composer samedi prochain, une défense plus solide que celle qu'il vient d'aligner le week-end passé.

La fébrilité sur le plan défensif affichée face aux Bélabésiens, a certainement encore pénalisé le ténor sétifien. Un maillon faible qui va certainement créer beaucoup de soucis à l'ESS.