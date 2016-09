PRÉPARATION DU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2018 Les locaux sous l'oeil de Rajevac

Par Saïd MEKKI -

Au programme des locaux, il y a un match amical contre la formation amateur du NARB Réghaïa cet après-midi où les joueurs seront tous testés.

Après le dernier stage de la sélection nationale des joueurs locaux sous la houlette du désormais ex-sélectionneur Christian Gourcuff, le 28 février dernier, 22 éléments de cette catégorie se trouvent depuis hier au Centre technique de Sidi Moussa, pour un premier stage sous la conduite du nouveau sélectionneur, le Serbe Milovan Rajevac.

Le 19 septembre dernier, le staff technique national avait arrêté une liste de 22 joueurs locaux pour prendre part au stage de la sélection A' prévu du 26 au 28 du mois en cours au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en vue des prochaines échéances officielles. Avec six joueurs convoqués, l'USM Alger arrive en tête des clubs de Ligue 1 suivi de l'ES Sétif avec cinq joueurs et la JS Kabylie (quatre joueurs).

La sélection nationale des joueurs locaux prépare les éliminatoires du championnat d'Afrique des nations 2018. Mais depuis, un petit changement vient d'être effectué et c'est d'ailleurs la Fédération algérienne de football qui le précise sur son site Internet en indiquant que l'attaquant du CS Constantine El Hadi Belameiri a été appelé dimanche dernier pour prendre part à ce stage en remplacement du sétifien Rachid Nadji, blessé. «Belameiri a été convoqué pour pallier la défection de l'attaquant de l'ES Sétif Rachid Nadji, qui est actuellement indisponible pour cause de blessure» a détaillé la FAF dans un communiqué. Ainsi, les joueurs locaux doivent montrer toutes leurs capacités pour convaincre le sélectionneur Rajevac qui a bien voulu prendre en charge ce volet des joueurs locaux dans la perspective de rejoindre la sélection «A». Rajevac et son adjoint Kristijan Cvijevic superviseront ce stage en compagnie de Nabil Neghiz qui, justement a été chargé de la supervision de ces joueurs locaux dans la perspective d'en choisir les meilleurs pour les intégrer au sein de la sélection A qui s'apprête d'ailleurs à préparer dès le début du mois en cours, son premier match des éliminatoires du Mondial 2018 prévu en Russie contre la sélection camerounaise.

Le match est prévu le 9 octobre prochain au stade Tchaker de Blida. Pour le moment le staff technique des Verts supervise les locaux dans ce court stage qui prendra fin demain. Au programme des locaux, il y a un match amical contre la formation amateur du NARB Réghaïa cet après-midi où les joueurs seront tous testés. Ce match est prévu juste après une légère séance d'entraînement. Et c'est avec une séance de décrassage prévue demain matin que les locaux quitteront le Centre technique de Sidi Moussa. En parcourant la liste des 22 joueurs choisie, on remarquera les absences des deux gardiens de but, Mzalik Asselah et Izeddine Doukha qui ont été remplacés par Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa) et Abdelkader Salhi (CR Belouizdad). En défense, on notera trois nouveaux venus, à savoir Sid-Ali Lamri (ES Sétif), Zidane Mebarakou (MC Alger) et Mohamed Benyahia (USM Alger). Le reste, ce sont des joueurs habitués dont les deux Olympiques Aïboud et Bouderbal.