Biskra honore Samir Nouioua

Le coureur Samir Nouioua, médaillé d'or du 1500m (T46) aux Jeux paralympiques 2016 de Rio de Janeiro (Brésil), a été honoré avant-hier après-midi au cours d'une cérémonie tenue au siège de la wilaya de Biskra. Le wali, Mohamed Hamidou, a qualifié, à l'occasion, l'athlète de «fierté de la wilaya et de source d'inspiration» pour les jeunes par «sa détermination qui lui a permis de se distinguer» durant ce rendez-vous sportif mondial. Plusieurs cadeaux ont été remis à l'athlète durant la cérémonie dont un chèque de 500.000 DA, un lot de terrain constructible dans la commune de Mekhadma et des équipements sportifs. Nouioua s'est dit très touché par cette initiative qui l'encourage à faire plus d'efforts pour de futures consécrations.