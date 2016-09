M'Bolhi présent au stage de l'EN A'

Le portier des Verts, Raïs M'Bolhi, prend part au stage de l'EN A' qui a débuté ce lundi dernier et devrait s'achever aujourd'hui au Centre technique national de Sidi Moussa. «M'Bolhi est présent au stage de l'équipe nationale A'. Son club Antalyaspor a accédé à la demande de la FAF pour l'avoir plus tôt à Sidi Moussa. C'est le staff technique national qui a souhaité l'avoir sous la main le plus longtemps possible pour le mettre en jambes en prévision de la rencontre Algérie-Cameroun du 9 octobre», a-t-on indiqué sur le site officiel de la FAF. Le sélectionneur national, Milovan Rajevac, qui a tenu une réunion avec les joueurs convoqués pour ce premier stage de l'EN A', veut voir les locaux à l'oeuvre avant d'établir la liste des joueurs pour le choc contre les Lions indomptables. Cette liste sera rendue publique jeudi au cours de sa conférence de presse. Après l'avant-centre de l'ES Sétif, Rachid Nadji, qui a déclaré forfait pour blessure et qui a été remplacé par El-Hadi Belameiri du CS Constantine, c'est au tour du jeune milieu offensif de l'Entente, Islam Bakir, de rater ce stage. Le joueur souffre d'un problème musculaire au niveau du mollet et il a été libéré par le staff technique national.