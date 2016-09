CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE DE MARATHON L'Algérie représentée par quatre athlètes

Quatre athlètes algériens seront engagés au Championnat du monde militaire de marathon prévu le dimanche 2 octobre 2016 à Turin (Italie), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). «Les athlètes El Hadi Laâmeche, Hakim Sadi, Mohamed Belounis et Badreddine Amirat sociétaires du Centre de regroupement et de préparation des équipes militaires (Crpesm) représenteront l'Algérie à Turin», a indiqué la FAA. Ces marathoniens «tenteront d'occuper des places honorables et améliorer leurs performances dans cette compétition dans laquelle ils sont engagés sur la base de leurs résultats», a précisé la même source. La préparation des athlètes «a tenu compte de la participations aux derniers Jeux olympiques 2016 de Laâmeche et Sadi pour lesquels il a été question surtout de récupération et de remise en forme. Pour les deux autres, la préparation a été tracée bien à l'avance pour être prêts le jour de la compétition», a pour sa part expliqué l'entraîneur national Abdelkrim El Amri. La délégation sportive algérienne est attendue le 30 septembre 2016 en Italie.