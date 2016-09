FORMULE 1 Le boss de Ferrari dévoile son plan

Alors que la Scuderia Ferrari n'a pas remporté le moindre Grand Prix cette saison, son directeur de course, Maurizio Arrivabene, a révélé ce qu'il comptait faire pour faire gagner les Rouges à nouveau... Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen attendent déjà la saison prochaine. Les deux pilotes de la Scuderia Ferrari ne sont pas parvenus à hisser leur SF16-H sur la plus haute marche d'un podium cette saison, et les critiques ne cessent de pleuvoir depuis que les Rouges se sont fait doubler au classement des constructeurs par Red Bull Racing. Les reproches viennent essentiellement d'Italie et se concentrent sur l'usine du légendaire constructeur italien, basée à Maranello, jugée pas assez moderne pour rivaliser avec Mercedes et l'écurie autrichienne. Mais pour le directeur de course de Ferrari, Maurizio Arrivabene, pas question de bouger: les installations des Rouges seraient suffisantes pour viser la victoire... Oui, mais à partir de l'année prochaine. «L'ambiance est très bonne à l'usine de Maranello. Nous avons les bonnes personnes en place avec Mattia (Binotto, qui a pris la place de James Allison) et les personnes qui travaillent avec lui. Tout ce que nous devons faire, c'est conserver ce bon environnement de travail et rester focalisés sur l'année prochaine, tout en gardant un oeil à cette saison qui n'est pas encore terminée. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et je n'ai rien à ajouter. Nous n'avons pas besoin de débaucher des ingénieurs. J'ai dit à plusieurs reprises que nous avons tout ce qu'il nous faut en interne. Mattia fait du bon boulot, il a pris la place de James en tant que directeur technique, et nous n'avons pas besoin de procéder à des recrutements», a ainsi lâché Maurizio Arrivabene dans des propos rapportés par F1i.