OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal va prolonger pour 4 ans

Les récentes déclarations de Rachid Ghezzal sont le signe de l'apaisement ambiant qui règne désormais à l'OL. «Ça a traîné, oui», a avoué le Lyonnais au micro de Canal+. «Mais, on s'est rapprochés avec le club. Mon souhait a toujours été de prolonger dans mon club formateur. Je n'ai aucun problème avec le président ou qui que soit au sein du club. C'est juste que tout le monde défende ses intérêts.

D'autres sont passés par là comme Lacazette ou Tolisso. Il n'y a pas de problème pour moi».

Après des semaines de polémique entre le club et son attaquant, toutes les parties semblent être parvenues à s'entendre. Selon le site le 10Sport.fr, la dernière offre transmise par Jean-Michel Aulas se rapproche très nettement des espérances du joueur et de ses conseillers.

La fin du feuilleton semble proche entre l'OL et Ghezzal.

D'accord sur les modalités financières de son prochain bail, tous les acteurs aspirent désormais à officialiser la chose et à vite tourner la page.

Rachid Ghezzal devrait donc se lier autour d'un bail de quatre ans et compter parmi les hauts salaires du vestiaire, ce qui était son principal souhait. Après avoir refusé Everton et la somme faramineuse de 400 000 euros par mois, l'international algérien ne partira donc pas libre de l'OL en juin prochain.

D'autre part, le jeune international algérien s'est expliqué, avant-hier sur Canal Football Club, à propos du rejet de l'offre très alléchante que lui avait faite le club anglais d'Everton qui a failli engager Yacine Brahimi par la suite.

«Il n'y a pas que le plan financier qui m'intéresse, il y a aussi le sportif. Je ne joue pas dans un club pourri'', on est l'OL, on joue la Ligue des champions. J'ai un coach qui me fait confiance, on a un bon groupe. Je n'allais pas partir pour partir, juste pour l'argent.

Le plan sportif d'Everton était moins intéressant que celui de l'OL», a déclaré Ghezzal.