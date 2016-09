PARALYMPIQUES 2016 Deux athlètes médaillés à Rio honorés à Oran

Deux athlètes algériens, médaillés d'argent aux Jeux paralympiques 2016 de Rio de Janeiro (Brésil) et leur entraîneur ont été honorés avant-hier après-midi à Oran. Il s'agit de Bahlas Houari, médaillé d'argent (lancer du poids) et Kardjena Kamel, détenteur de la médaille d'argent (javelot) ainsi que leur entraîneur, Kada Krachaï. Lors d'une cérémonie marquée par la présence des autorités locales, des joueurs de l'équipe de basket-ball sur fauteuil et des représentants d'associations d'handisports, un chèque de 250 000 DA a été octroyé par le wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane à chacun des deux médaillés en guise de récompense et d'encouragement. Le wali, qui a félicité ces athlètes oranais qui ont hissé haut le drapeau national à Rio de Janeiro, a rappelé à l'assistance que «tous les yeux des Algériens étaient rivés sur cette catégorie de sportifs aux besoins spécifiques qui ont honoré dignement le pays». Les deux athlètes ont été chaleureusement ovationnés par l'assistance pour leur bonne performance durant cette compétition.