PLUSIEURS DIRIGEANTS SONT CONVOQUÉS PAR LA LFP Hannachi suspendu jusqu'à audition

Le directeur général du MC Alger et le président de l'ES Sétif sont convoqués pour audition, prévue également le 3 octobre pour leurs déclarations à la presse, a précisé la même source.

Le président de la JS Kabylie Mohand Cherif Hanachi, signalé par les officiels du match JSK-CA Batna (1-1) disputé samedi dernier pour le compte de la cinquième journée de la Ligue 1 Mobilis, est suspendu jusqu'à audition, prévue le lundi 3 octobre, a indiqué avant-hier la Ligue de football professionnel.

D'autre part, le directeur général du MC Alger et le président de l'ES Sétif sont convoqués pour audition, prévue également le 3 octobre pour leurs déclarations à la presse, a précisé la même source.

De son côté, le président de l'O Médéa a écopé d'une mise en garde plus une amende de 50.000 DA suite à son audition par la commission de discipline de la LNF consécutivement à ses déclarations.

D'autre part, l'entraîneur du DRB Tajenanet Lyamine Bougherara, exclu par l'arbitre au cours du match de son équipe devant le CS Constantine pour «contestation de décision» est suspendu un match ferme plus une amende de 30.000 DA. La commission de discipline réunie avant-hier, a infligé des mises en garde contre l'USM Alger, le RC Relizane et la JS Kabylie pour respectivement «utilisation et jet d'un signal sur le terrain» et «jet de pierres sur le terrain».

La JSK, l'USMA et le RCR devront également s'acquitter d'une amende de 100.000 DA chacun.

De son côté, l'USM Bel Abbès a écopé d'une amende de 30.000 DA pour utilisation de fumigènes.

Le dossier reste ouvert pour complément d'information et les secrétaires du RCR et de la JSS sont convoqués pour la séance prochaine prévue le 3 octobre.

Enfin, Hamza Heriat (MC Oran), exclu face au MC Alger, est sanctionné d'un match de suspension, tout comme Fahem Bouazza, pour contestation de décision.