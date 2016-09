SOFIANE FEGHOULI "J'ai refusé de participer au Mondial 2010 avec l'Algérie"

Le numéro 10 des Verts, Sofiane Feghouli, a révélé sur beIN Sports que le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, lui avait proposé de prendre part au Mondial 2010, mais il avait décliné la proposition pour manque de compétition.

«J'ai joué dans les jeunes catégories avec la France et en 2010, la FAF m'a proposé de participer au Mondial 2010, mais j'ai refusé, car je revenais de blessure.

Je suis resté sans compétition pendant une année. J'ai rejoint par la suite le FC Valence où j'ai peu joué au départ.

Après une année, j'ai commencé à jouer plus et j'ai discuté alors avec le président de la FAF et la décision était facile pour moi.

Jouer pour l'Algérie était le choix du coeur», a raconté Feghouli qui s'est également expliqué sur son choix de rejoindre la Premier League après six saisons en Liga espagnole.

«Mon contrat avec le FC Valence arrivait à son terme et on n'a malheureusement pas trouvé un terrain d'entente pour sa prolongation.

J'avais l'intention de jouer en Premier League.

C'était l'un de mes projets. Je veux me frotter à la Premier League.

L'entraîneur de West Ham m'a convaincu. J'estime que c'est le bon choix pour moi», a précisé l'international algérien, pas gâté par le sort pour ses débuts en Premier League avec une blessure contractée à l'entame de la saison.