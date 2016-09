TOURNOI NATIONAL DE RAFLE La prochaine édition ce week-end à Mostaganem

Vingt-quatre triplettes (16 messieurs et 8 dames), issues de huit wilayas, seront engagées dans un tournoi national de rafle les 29 et 30 septembre courant à l'OPOW de Mostaganem, a-t-on appris hier auprès des organisateurs. «Les participants à ce tournoi national de rafle sont issus de Sidi Bel-Abbès, Sétif, Biskra, Alger, Mostaganem, Skikda, Chlef, Bordj Bou Arréridj et Touggourt (Ouargla)», a détaillé la Fédération algérienne de rafle et billard, co-organisatrice de cette compétition avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Mostaganem. Avec six clubs engagés, la Ligue d'Alger sera la plus représentée dans ce tournoi, suivie de la Ligue de Sidi Bel-Abbès, avec quatre représentants. «La compétition débutera demain, de 17h à minuit, et se poursuivra le lendemain, de 8h à 18h. Après quoi, les organisateurs procèderont à la remise des prix, en présence des autorités locales», a-t-on encore appris de mêmes sources.