MAROC ROYAL TOUR DE SAUT D'OBSTACLES Les EN juniors et seniors présentes à la 7e édition

Cette compétition se déroulera en présence de 17 cavaliers

Les cavaliers algériens devraient ensuite prendre part à Rabat à la Coupe des nations de saut d'obstacles du 6 au 9 octobre 2016.

Les équipes nationales juniors et seniors de saut d'obstacles vont participer à la 7ème édition du Maroc Royal Tour, prévue du 30 septembre au 2 octobre 2016 à Tétouan, a-t-on appris hier auprès de la fédération équestre algérienne. Il s'agit d'une compétition internationale de type CSI1 et CSI3 W. Les cavaliers algériens devraient ensuite prendre part à Rabat à la coupe des nations de saut d'obstacles du 6 au 9 octobre 2016. Les compétitions de cette septième édition comprennent un concours de saut d'obstacles international CSI3 W de 27 épreuves, dont 12 comptant pour la «Longines Ranking List FEI», notamment trois grands prix CSI3 W qualificatifs pour la Coupe du monde. Pour préparer ce grand rendez-vous, la Fédération équestre algérienne a organisé du 1er au 20 septembre à Mostaganem un stage de regroupement sous la supervision de l'entraîneur national Guillaume Blin-Lebreton. Ce stage a permis de sélectionner 17 cavaliers et 20 chevaux pour faire le déplacement au Maroc. Le transport des chevaux vers l'aéroport de Tanger, situé à 40 km de Tétouan a eu lieu dimanche à bord d'un avion-cargo d'Air-Algérie affrété par la Fédération équestre algérienne. Les chevaux ont été parqués dans des boxes ultra modernes mis à la disposition de la Fédération par la Garde républicaine. Un autre grand rendez-vous équestre international en saut d'obstacles est programmé en Algérie pour la fin du mois d'octobre et dont les préparatifs sont bien avancés, s'agit de l'Algérian Equestrian Tour (AET) édition 2016 qui doit se dérouler au centre équestre «Hocine El Mansour» à Kheireddine dans la wilaya de Mostaganem. Ces concours de type CSI1 et CSI3 W auront lieu sous le haut patronage du Président de la république, Monsieur Abdelaziz Bouteflika du 29 octobre au 6 novembre 2016 avec la participation de 25 pays. L'édition 2015 de l'AET avait vu le triomphe du cavalier saoudien Abdullah Al Sharbatly qui avait remporté le Grand Prix du Président de la République. L'édition 2016 de l'Algérian Equestrian Tour s'annonce particulièrement passionnante et est attendue avec fébrilité par les fans d'équitation, devenu un rendez-vous incontournable au niveau international, auquel la fédération équestre algérienne espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels tout en mettant en exergue l'expérience acquise lors des précédents concours.