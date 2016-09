AL SHABAB Second hat trick de Benyettou en 10 jours

Al Shabab recevait avant-hier après-midi le club de Najran en seizièmes de finale de la Coupe du prince héritier d'Arabie saoudite. Et le club de Riyad, n'a pas fait dans la dentelle dans son stade du roi Fahd, s'imposant (6-0). L'attaquant algérien Mohamed Benyettou, dans une forme exceptionnelle, a pris à son actif la moitié des buts. En un temps record puisqu'il a inscrit son «hat trick» (trois buts à la suite) en dix minutes chrono. L'Algérien a débuté son festival par une frappe des vingt mètres (53'), enchaînant par une tête plongeante suite à un centre de la droite (60'). Pour son triplé, il sera à la conclusion de la même action que le second but. Mais cette fois, au lieu d'une tête plongeante, il exécute une tête piquée (63'). Le «hat trick» est accompli pour l'ancien sétifien, qui gardera le ballon à la fin de la rencontre, comme le veut la tradition. «Mohamed Benyettou possède toutes les qualités d'un avant-centre et ce sont ses buts qui le prouvent», a déclaré son entraîneur, l'ancienne gloire du football saoudien Sami Al-Jaber. Il s'agit du second triplé en dix jours pour l'attaquant algérien de 26 ans, déjà auteur d'une telle performance le 18 décembre dernier en Championnat face à Al Ahli.