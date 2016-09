CAN 2017 La CAF satisfaite des préparatifs au Gabon

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni avant-hier au Caire, a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des préparatifs pour la CAN-2017 qui se déroulera au Gabon 2017, a indiqué l'instance dirigeante du football africain. Une délégation du Comité local d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, conduite par le haut-commissaire, Christian Kerangall, a effectué le 26 septembre 2016 une présentation aux membres de la Commission d'organisation de la CAN sur l'état d'avancement des préparatifs pour le tournoi final prévu du 14 janvier au 5 février 2017 dans les villes de Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Hormis le stade de la Rénovation de Franceville, déjà opérationnel, les travaux de construction et de mise à niveau des autres stades retenus de la compétition connaissent un taux d'exécution de 80 à 90%.Un point a également été effectué sur la disponibilité des terrains d'entraînement pour chaque ville hôte. En prélude au tirage au sort de la CAN total, Gabon 2017, prévu le 19 octobre à partir de 19h à Libreville, une mission d'inspection de la CAF sera déployée au Gabon au préalable avec pour feuille de route: la revue des infrastructures sportives, hôtelières et autres, retenues pour le tournoi.