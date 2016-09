HUBERT VELUD, COACH DU TP MAZEMBE "Contre le MOB, ce sera du 50-50"

L'entraîneur français du TP Mazembe, Hubert Velud, a estimé avant-hier que la finale de la coupe de la CAF face au MO Béjaïa, prévue fin octobre et début novembre, sera du «50-50». «L'affiche de la finale, ce sera du 50-50. Le MOB a prouvé sa valeur et je ne suis pas étonné de le retrouver en finale. Je connais bien la mentalité de cette équipe comme celle des autres équipes algériennes. Le MOB a montré cette année qu'il a une équipe très accrocheuse, il compense son manque de talents par la combativité et il y arrive. La preuve, il est en finale», a déclaré Velud au site officiel du club congolais. «Pour notre part, on a eu des petits soucis, mais je pense qu'on va s'améliorer très vite. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir l'image de la double confrontation de demi-finale, avec quinze occasions, mais un seul but au finish. Il faut remédier à ça», a souligné l'ancien entraîneur de l'USM Alger.