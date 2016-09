ISHAK BELFODIL, ATTAQUANT DU STANDARD DE LIÈGE "J'ai commis une erreur en quittant l'Inter"

L'international algérien Ishak Belfodil (8 clubs à 24 ans) admet avoir commis une erreur en quittant précipitamment l'Inter Milan. «Je signe pour cinq ans à l'Inter à l'âge de 21 ans et je demande à partir au bout de six mois, pour manque de temps de jeu, alors que ce n'est pas grave de faire de petites entrées dans un club pareil quand on a 21 ans. Mon impatience m'a joué de mauvais tours. Je ferai encore des erreurs, mais pas de ce genre», a avoué sur le plateau de la télévision belge l'ancien attaquant lyonnais, en passe de rebondir dans le championnat belge sous les couleurs du Standard de Liège où il évolue au poste de meneur de jeu. «Mon vrai poste, c'est en numéro 10. J'aime beaucoup toucher le ballon. Vu mon gabarit, on m'a mis avant-centre à Lyon», explique l'enfant de Mostaganem, «très surpris par le rythme et l'intensité du championnat belge. Un championnat à l'anglaise». Auteur déjà de deux buts dans la Ligue Jupiler, Belfodil a gagné la confiance et l'estime de l'entraîneur du Standard, le Serbe Aleksandar Jankovic. «Belfodil est un super garçon, qui a déjà du vécu et beaucoup d'expérience. Il a vécu de belles choses dans le foot comme son passage à l'Inter. C'est un garçon très humble, posé et calme, qui travaille pour l'équipe», a affirmé Jankovic à la télévision belge.