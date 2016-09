LIGUE 1 MOBILIS (MATCH EN RETARD) MOB-CRB le samedi 8 octobre

Le match en retard de la quatrième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis entre le MO Béjaïa et le CR Belouizdad aura lieu le samedi 8 octobre à 19h au stade de l'Unité Maghrébine, a indiqué avant-hier la Ligue de football professionnel (LFP). Cette rencontre avait été reportée en raison de la participation du MO Béjaia aux demi-finales de la Coupe de la CAF. Le MOB occupe provisoirement la 15e place avec 2 points et deux matchs en moins, et le CR Belouizdad est logé à la 11e position avec 4 points et une rencontre en moins.