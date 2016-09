LIGUE 2 MOBILIS-4E JOURNÉE USMB-PAC pour la place de leader

Le hasard du calendrier a relativement bien fait les choses dans cette perspective, puisque les trois mal classés auront la chance de jouer devant leur public, ce qui devrait augmenter leurs chances de performance.

Le choc USM Blida-Paradou AC, entre le 4e du championnat de Ligue 2 Mobilis qui accueille l'un des actuels co-leaders, sera à l'affiche de la 4e journée, prévue demain et samedi. Cette chaude empoignade au stade des Frères-Brakni (Blida) entre gros bras de la Ligue 2, devrait valoir le détour, d'autant plus que les deux antagonistes restent sur des victoires en déplacement, (2-0) pour l'USMB à El Eulma et (1-0) pour le PAC à Saïda. Une bonne santé, affichée de chaque côté donc et qui promet un duel palpitant entre ces deux candidats à l'accession en Ligue 1 Mobilis. Plusieurs autres belles affiches sont inscrites au programme de cette 4e journée et pas uniquement dans le haut du tableau, puisque même chez les mal classés, le combat promet d'être féroce pour quitter la zone rouge. L'US Biskra (14e), le GC Mascara (15e) et surtout le RC Arba (dernier) sont en effet appelés à réagir dès maintenant, au risque d'accuser un retard considérable et qui pourrait leur être fatal en fin de saison. Le hasard du calendrier a relativement bien fait les choses dans cette perspective, puisque les trois mal classés auront la chance de jouer chez eux et devant leur public, ce qui devrait augmenter leurs chances de performance. L'US Biskra recevra la JSM Skikda (co-leader), au moment où le GC Mascara accueille le CRB Aïn Fakroun (12e) et le RC Arba, le MC El Eulma (10e), ce dernier restant sur deux défaites consécutives. De son côté, la JSM Béjaïa sera en déplacement chez le nouveau promu, le WA Boufarik, qui sous la direction de son nouvel entraîneur, Billel Dziri, reste sur une belle victoire en déplacement chez le CA Bordj Bou Arréridj. Autres duels intéressants, ceux qui mettront aux prises l'Amel Boussaâda à l'ASO Chlef, l'AS Khroub au MC Saïda et l'ASM Oran au CABBA. Ce dernier match est le seul prévu samedi, en clôture de cette 4e journée. Toutes les rencontres sont prévues en présence du public, sauf à Boussaâda, où l'ABS et l'ASO joueront à huis clos.



Programme des matchs:

RC Arba-MC El Eulma

GC Mascara-CRB Aïn Fakroun (19h)

US Biskra-JSM Skikda

WA Boufarik-JSM Béjaïa

Amel Boussaâda - ASO Chlef (à huis clos)

AS Khroub-MC Saïda

USM Blida-Paradou AC

Samedi:

ASM Oran-CA Bordj Bou Arréridj.