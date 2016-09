NACER SENDJAK, COACH DU MOB "Rahmani a sa place en sélection A"

L'entraîneur du MO Béjaïa, Nacer Sendjak, dont l'équipe vient de réaliser une qualification historique en finale de la coupe de la CAF, a estimé que son gardien de but Chemseddine Rahmani, méritait d'être convoqué en sélection algérienne première.

«Rahmani a fait d'énormes progrès. Il a été déterminant dans la qualification du MOB en finale de la coupe de la Confédération. Il mérite amplement sa place en Equipe nationale première», a déclaré Sendjak. «Pour moi, il est le modèle parfait du joueur local ambitieux qui ne cesse de gravir des échelons. Il croit énormément en ses potentialités, et l'aventure africaine lui a permis de gagner beaucoup en expérience et en confiance», a ajouté l'entraîneur de la sélection algérienne lors de la CAN 2000. Rahmani (26 ans) est devenu titulaire à part entière dans l'échiquier des Crabes la saison dernière après le retour de Smail Mansouri à l'USM Alger suite à l'expiration de son contrat de prêt. Ses performances avec les Béjaouis lui ont valu d'être convoqué pour la première fois en sélection nationale des joueurs locaux qui clôturent ce mer-credi leur premier stage sous la houlette du sélectionneur serbe, Milovan Rajevac. Mais le natif d'Annaba, qui entame sa troisième saison avec le MOB, ne veut pas se contenter de cela. Il nourrit de grandes ambitions pour s'imposer en sélection première, et espère même être convoqué à l'occasion du prochain regroupement qui débutera le 2 octobre et qui sera ponctué par la réception du Cameroun, le 9 du même mois dans le cadre de la 1re journée de la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 en Russie. «J'estime avoir franchi un palier important en étant sélectionné en Equipe nationale des joueurs locaux, mais mon ambition majeure est d'être avec la sélection A. En toute modestie, j'estime que mes performances plaident largement en ma faveur», a confié pour sa part le gardien de but.