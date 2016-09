TIRAGE AU SORT DE LA CAN 2017 L'Algérie tête de série

La sélection algérienne sera l'une des têtes de série de la coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 en prélude au tirage au sort de la compétition prévu le 19 octobre prochain à Libreville (Gabon), a indiqué avant-hier la Confédération africaine de football. Outre l'Algérie, les trois autres têtes de série sont: Gabon (pays hôte), Côte d'Ivoire et le Ghana. L'instance africaine a pris en compte plusieurs critères dans l'établissement des quatre chapeaux entre autres, les points obtenus lors des trois dernières éditions de la CAN (2015, 2013, 2012). Le classement prend en compte également les performances réalisées lors des éliminatoires des trois dernières éditions (2017, 2015, 2013). Une nouveauté, le classement intègre le tournoi final et les éliminatoires de la Coupe du monde, édition 2014. Le total de tous les points obtenus permet d'avoir le classement des quinze pays ayant obtenu leur qualification sur le terrain et de les répartir dans les quatre chapeaux, étant entendu que le pays organisateur, en 2017 le Gabon, est d'office désigné tête de série, affecté au groupe A.

Les quatre chapeaux seront les suivants:

- Pot 1: Gabon, Côte d'Ivoire, Ghana, Algérie

- Pot 2: Tunisie, Mali, Burkina Faso, RD Congo

- Pot 3: Cameroun, Sénégal, Maroc, Egypte

- Pot 4: Togo, Ouganda, Zimbabwe, Guinée Bissau.