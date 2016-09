AMEL BOUSSAÂDA-ASO CHLEF (DEMAIN-16H30) Mission délicate des Chélifiens

Par El Bouali DJILALI -

Après le faux pas concédé samedi dernier à domicile contre l'ASMO, la formation de l'ASO Chlef est dans l'obligation de se racheter demain à Boussaâda contre l'ABS et à huis clos pour le compte de la quatrième journée de Ligue 2 Mobilis. Désormais, le dernier faux pas contre l'ASMO est plus que jamais mis aux oubliettes et les camarades d'Attafen veulent se racheter et chasser le doute demain contre Boussaâda afin d'abord d'effacer l'échec subi contre les Oranais et aussi de rester au contact du haut du tableau. Les Chélifiens restent tout de même à deux points de la première place, occupée par le trio le PAC, la JSMS et la JSMB. La question qui se pose: les joueurs sont-ils prêts et surtout capables de relever le défi et renouer avec le succès pour leur premier déplacement de la saison. L'entraîneur chélifien Younès Ifticène a axé son travail durant toute la semaine sur l'aspect psychologique et tactique, afin de permettre aux joueurs d'aborder cette deuxième sortie dans les meilleures conditions et quitter le stade de Boussaâda avec un résultat positif. Les joueurs savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur lors de ce match. Le premier objectif pour le staff technique chélifien, ainsi que l'ensemble des joueurs est de ramener les trois points, malgré le fait que leur tâche s'annonce délicate devant l'équipe locale qui compte un seul point après trois journées de championnat et qui veut réaliser sa première victoire pour respirer en l'absence de son public. Cela pourrait constituer un atout pour l'ASO pour surprendre son adversaire du jour. Pour y parvenir, les joueurs de l'ASO doivent se monter vigilants et combatifs, afin d'éviter une mauvaise surprise.