BUTEUR EN LIGUE DES CHAMPIONS Slimani nouveau chasseur des Dragons

Le duo algérien a encore frappé

L'attaquant de Leicester City a autant été le bourreau de Porto que le héros de son équipe qui a décroché avant-hier soir sa deuxième victoire (1-0) en autant de journées de la prestigieuse compétition européenne.

L'international algérien, Islam Slimani, est le nouveau casseur des Dragons de Leicester City en signant son septième but personnel dans les filets du FC Porto, cette fois-ci en Ligue des champions d'Europe. Slimani, a autant été le bourreau de Porto que le héros de son équipe anglaise qui a décroché avant-hier soir sa deuxième victoire (1-0) en autant de journées de la prestigieuse compétition européenne interclubs. Passé du Sporting à Leicester durant l'été, l'attaquant algérien, redouté par les Portugais du temps des joutes dans le cham-pionnat, a fait la différence sur sa seule occasion franche (25e) venue d'un centre bien senti de son compatriote Mahrez seulement effleuré par Vardy. Ce but a été suffisant pour le champion d'Angleterre en titre de prendre la tête du groupe G avec six points et fêter dignement le premier match de C1 à Leicester, 132 années après la naissance du club des Midlands. Il y a huit ans à la même époque, les «Foxes», qui évoluaient en D3, obtenaient contre Lincoln et devant 8046 spectateurs leur qualification pour les quarts de finale du tableau nord du Johnstone's Paint Trophy, une coupe réservée aux clubs des divisions inférieures. En 2016, après leur succès initial à Bruges (3-0), les champions d'Angleterre sont désormais en bonne place pour s'offrir la qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Les Portugais, avec un seul petit point, occupent eux la 3e place. La bonne nouvelle pour Claudio Ranieri, c'est que les «Foxes», redevenus efficaces et tranchants, ont tenu mentalement dans ce combat, eux qui avaient complètement craqué contre Manchester United samedi dernier (4-1). Et quand cela n'a pas suffi, le poteau a pris le relais en repoussant une frappe de Corona (84). Après un début de Premier League pas franchement flamboyant avec déjà trois défaites (et onze buts encaissés), soit autant que lors de la campagne victorieuse de la saison passée, cette victoire arrachée avec les crocs peut-elle néanmoins amorcer le renouveau du champion d'Angleterre? «C'était important de bien défendre», a savouré Ranieri à l'issue du match. «Mes joueurs étaient vraiment concentrés, forts dans toutes les situations, c'est très bien après cette lourde défaite contre Manchester United. Quand elle joue comme ça, je reconnais mon équipe.»



«Riyad est un frère et un guide pour moi»

Lors des traditionnels interviews post-match, les deux internationaux algériens se sont exprimés après la victoire 1-0 de Leicester contre le FC Porto. Islam Slimani, l'unique buteur de la rencontre, s'est exprimé après la victoire 1-0 en Champions League avec son nouveau club de Leicester City. Premier match à domicile et premier but en C1 sur une offrande déposée par Riyad Mahrez qui lui aussi s'est exprimé en interview d'après-match. Slimani a parlé de son intégration à Leicester et déclare au micro de beIN Sports:

«Je suis venu dans un club aux allures d'une petite famille. Il y a une telle chaleur et une telle proximité entre les joueurs que je me suis vite senti chez moi. Les joueurs m'ont accueilli à bras ouverts. Après, je n'oublie pas le mérite de Riyad Mahrez qui a fait tout pour faciliter mon intégration.» Le goléador algérien a déjà marqué 3 buts en 4 matchs sous le maillot de Leicester. Il ajoutera ensuite: «Riyad est un frère, un pote, un guide, un coéquipier» de quoi renforcer les liens de ces deux joueurs en Équipe nationale qui remplissent de fierté les supporters algériens.



Mahrez: «Je suis très content pour Islam»

Riyad Mahrez, quant à lui, ne tarit pas d'éloges sur son compatriote: «Slimani est là pour marquer des buts et nous avons vraiment besoin d'un attaquant de son envergure. Avec Vardy, ils sont complémentaires. Islam est venu de très loin. Aujourd'hui, il joue la Ligue des champions et il marque, je suis très content pour lui.»