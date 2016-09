ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:PRÉPARATION DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN Rajevac expliquera ses choix ce matin

En dehors de la liste des 23 joueurs algériens convoqués pour la rencontre Algérie-Cameroun du 9 octobre prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe du monde 2018 que devrait dévoiler ce matin le sélectionneur des Verts, le Serbe, Milovan Rajevac, se sont surtout les explications du choix de ces éléments qui intéresse le plus les médias ce matin. Cette conférence de presse du sélectionneur national Milovan Rajevac prévue à 11h au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger (stade du 5-Juillet) intervient trois jours avant l'entame du stage des Verts. En effet, la sélection algérienne entamera sa préparation dimanche prochain: un regroupement au Centre technique national de la Fédération algérienne de Sidi Moussa (Alger) pour préparer son premier match des qualifications du Mondial 2018 face au Cameroun. Si le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos avait déjà annoncé lundi dernier la liste des 23 joueurs retenus pour la rencontre contre les Verts, aujourd'hui, c'est au sélectionneur de l'Algérie de le faire. Sans rentrer dans les spéculations relatives aux joueurs susceptibles de faire partie des «23» éléments devant jouer ce match contre le Cameroun, il est évident que des questions se posent déjà sur quelques «anciens» habitués des Verts. A commencer par le «maître à jouer», Yacine Brahimi, qui vit une de ses périodes les plus difficiles avec son club le FC Porto depuis qu'il a rejoint les «Dragons» en juillet 2014 en provenance de Grenade. De titulaire à part entière, le meneur de jeu algérien n'a joué que quelques bribes de minutes cette saison sous les ordres du nouvel entraîneur de Porto, Nuno Espirito. En tout cas, il n'y aurait pas de doute que Brahimi serait bien parmi les 23, mais reste à savoir comment l'utiliser le jour «J». D'autre part, un autre joueur manque de compétition avec son club et il s'agit d'Adlène Guedioura. Bien que des observateurs estiment que Rajevac l'appellerait pour ce match vu son expérience, mais, reste justement à savoir que dans les deux cas, le convoquer ou pas, Rajevac devrait bien expliquer le pourquoi... Hichem Belkaroui qui souffre d'une blessure aux adducteurs risque de rater ce match contre le Cameroun, mais il vient d'effectuer une IRM et reste donc l'avis du staff médical pour se fixer sur son sort. Sinon, son remplacement devrait être une obligation et le choix ferait aussi objet d'explication. D'autre part, la position de Rajevac vis-à-vis des joueurs locaux qu'il vient juste de convoquer pour un stage qui s'est clôturé hier, serait intéressante à connaître après la publication de la liste des 23. En dehors des gardiens de but qui seront en «couverture» de Raïs Ouahab M'Bolhi, sans club, qui a effectué le stage avec les locaux pour le préparer en conséquence avec les Verts, en prévision du prochain choc contre le Cameroun, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, en Russie, des joueurs locaux on évoque Khoualed et Ferhani. Mais, il va falloir donc attendre ce matin pour connaître les noms des «23» choisis par le staff technique pour débuter le 9 octobre prochain le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en accueillant le Cameroun au stade Mustapha-Tchaker de Blida.



Nigeria-Algérie le 7 novembre à Uyo

La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé que le match entre le Nigeria et l'Algérie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 aura lieu le lundi 7 novembre. La NFF a également précisé que la rencontre se déroulera à Uyo dans le sud du pays. Le stade Akwa Ibom, construit seulement en 2014, a été utilisé le mois dernier par les Super Eagles pour leur match contre la Tanzanie lors des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations 2017.