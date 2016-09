LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE:NAHD-CAB ET MCO-USMH (DEMAIN- 16H) Le Nasria et les Hamraoua en quête de rachat

Par Bachir BOUTEBINA -

Deux rencontres au cours desquelles le NAHD et le MCO tenteront de renouer ce week-end avec la victoire, aux dépens de deux formations visiteuses qui restent tout de même peu faciles à manier.

Demain, en matchs d'ouverture de la 6e journée de la Ligue 1 Mobilis, les Sang et Or d'Hussein Dey accueillent au stade du 20-Août 1955 le nouveau promu chaoui des Aurès, en l'occurrence le CA Batna, tandis que le Mouloudia d'Oran sera hôte des Harrachis de l'USMH. Deux rencontres au cours desquelles, le Nasria et les Hamraoua tenteront de renouer ce week-end avec la victoire, aux dépens de deux formations visiteuses respectives qui restent tout de même peu faciles à manier. Ainsi, après son match derby livré contre son voisin harrachi, et au terme duquel l'ex-Milaha a finalement été contraint au partage des points (1-1), le Nasr d'Hussein Dey retrouve dans vingt-quatre heures le ground du 20-Août 1955, avec l'ambition de faire chuter un CA Batna qui entend de son côté, réussir demain dans la capitale, une nouvelle bonne sortie. Pour preuve, les Cabistes que drive le coach Rouabbah, se sont avérés pour l'instant très coriaces hors de leurs bases, après avoir notamment su tenir en échec coup sur coup, le MCA à Bologhine (0-0), et surtout la JSK chez elle (1-1). Deux dernières excellentes performances en date des Chaouis du CAB, et qui obligent ainsi les Nahdistes de l'entraîneur Youcef Bouzidi, de prendre très sérieusement cette rencontre, et au cours de laquelle d'ailleurs, les Sang et Or auront tout intérêt à rester sur leurs gardes. Le Nasria qui a livré une piètre prestation face à l'USM El Harrach, selon les propos même du coach Bouzidi, vont devoir impérativement hausser leur niveau de jeu contre un adversaire batnéen qui a globalement réussi pour le moment son retour en Ligue 1. Les Gasmi et consorts doivent aussi s'évertuer à remporter leur premier succès sur une pelouse du 20-Août 1955 qui ne leur a pas du tout réussi contre la JS Kabylie, lors de la 2e journée, et au cours de laquelle le Nasria a concédé son premier faux pas de la saison. Côté CA Batna, ce nouveau déplacement d'affilée, sera certainement l'occasion pour les coéquipiers de Réda Babouche, le match de la confirmation du dernier précieux point arraché avec beaucoup de cran à Tizi Ouzou. Une rencontre très engagée en perspective, entre deux ténors qui pratiquent souvent un football similaire sur plusieurs plans et au cours de laquelle l'engagement physique sera certainement au rendez-vous, demain au 20-Août 1955. Au stade Zabana d'Oran, les Hamraoua du MCO qui ont concédé leur première défaite, le précédent week-end à Bologhine devant le MC Alger (1-0), retrouvent dans vingt-quatre heures leur pelouse fétiche avec comme objectif majeur, celui de rester invaincus chez eux, et surtout l'obligation de renouer à tout prix avec les points de la victoire. Pour le coach Omar Belatoui, son club de toujours devra impérativement mettre à profit la venue des Harrachis de l'USMH, pour se remettre en confiance, quand bien même l'actuel emblématique patron technique des Hamraoua s'attend à une rude opposition de la part du club banlieusard algérois. Les Boudoumi, Ferrahi, Nessakh et consorts, savent très bien qu'ils auront demain en face d'eux, un ténor harrachi capable de tenir la dragée haute à n'importe quel ténor de la Ligue 1. Pour preuve, les protégés du coach Boualem Charef, ont déjà arraché en déplacement deux points, d'abord contre l'USM Bel Abbès, et notamment face à la JS Kabylie. De plus, lors de leur dernière rencontre derby livrée contre le NAHD, les camarades du jeune très prometteur portier harrachi Zeghba, ont fait étalage d'un football fort appréciable, et surtout très vif, et qui peut donc poser de très sérieux problèmes à leur hôte Hamraoui. Deux équipes qui pratiquent un jeu très technique et plaisant à suivre, au cours d'un match dont l'issue finale reviendra certainement au ténor qui saura profiter de la moindre faille.

Les Hamraoua et les Harrachis doivent nous valoir une belle et très indécise empoignade à suivre ce vendredi à Zabana d'Oran.