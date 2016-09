CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE D'ÉTÉ DE VOILE (OPTIMIST) Plus de 100 athlètes présents à Boumerdès

Plus de 100 véliplanchistes prendront part aux épreuves du championnat d'Algérie d'été de voile et à la course par équipes (Optimist), prévues vendredi et samedi au niveau de Cap Djinet (est de Boumerdès), a-t-on appris avant-hier auprès du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya. Outre Boumerdès, les participants à cette manifestation représentent les wilayas d'Aïn Témouchent, Oran, Béjaïa, Alger, Tizi-Ouzou, Skikda et Mostaganem, a indiqué Zebdi Djamel.