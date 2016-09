CHAMPIONNAT NATIONAL DES SPORTS UNIVERSITAIRES Plusieurs disciplines programmées en novembre

Ce championnat, qui sera piloté par des étudiants, vise à vulgariser la pratique sportive en milieu universitaire en offrant l'occasion à un plus grand nombre d'équipes sportives universitaires de participer aux sports collectifs et individuels.

Le Championnat national des sports universitaires pour la nouvelle saison sera organisé à partir du 1er novembre prochain, a annoncé, avant-hier à Oran, le directeur de l'amélioration du cadre de vie des étudiants et de l'animation en milieu universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La création de ce championnat intervient dans le cadre de la concrétisation des recommandations de la Conférence nationale consacrée à l'évaluation du système LMD, tenue en janvier dernier, portant également sur d'autres initiatives pour relancer les sports universitaires, a souligné Boumediene Bellifa lors d'une rencontre régionale de promotion et d'activation du sport universitaire à l'ouest du pays. Ce championnat, qui sera piloté par des étudiants, vise à vulgariser la pratique sportive en milieu universitaire en offrant l'occasion à un plus grand nombre d'équipes sportives universitaires de participer aux sports collectifs dont le football, handball, basket-ball, volley-ball et sports individuels dont les jeux d'échecs, le tennis de table et le badminton, a-t-on indiqué. Bellifa a fait remarquer qu'une majorité des étudiants ne pratique pas de sport dans les établissements universitaires en dépit de la disponibilité des moyens et de structures au niveau des cités, d'où la réflexion sur les voies et moyens de relancer le sport en milieu universitaire. Il a rappelé que dans les années 1970 et 1980, le sport universitaire a enfanté des champions dans diverses disciplines, mais pour de nombreuses raisons, des étudiants ont boudé le sport, tout en déplorant le fait que chez les filles le sport est quasi absent. Le même intervenant a affirmé que la pratique du sport en général et à l'université en particulier aide à combattre les maux sociaux et à prévenir de l'extrémisme, soulignant que l'étudiant quand il ne trouve pas d'occupation en dehors des études, a recours à des moyens parfois aux conséquences néfastes. Pour sa part, le directeur général de l'Office national des oeuvres sociales (Onou), Abdelhak Boudraâ a insisté sur la re-dynamisation du sport universitaire pour faire de 2016 année de la relance de la pratique sportive, ainsi que sur la conjugaison des efforts et la fourniture des moyens pour motiver l'étudiant à pratiquer du sport, «considéré comme locomotive de succès dans de nombreux pays». Il s'est demandé, dans ce contexte, s'il est raisonnable que des universités et écoles supérieures comptant plus de 1,6 million d'étudiants ne marquent pas leur présence dans des compétitions nationales et mondiales en dépit de la disponibilité de salles de sports et de stades dans la plupart des résidences universitaires du pays, estimant que la wilaya de Béjaïa fait l'exception en Algérie en tant que leader en sports universitaires chez les messieurs et les dames. S'agissant du championnat national universitaire qui sera indépendant des activités de la Ligue nationale des sports universitaires, plusieurs objectifs sont tracés, entre autres encourager les établissements universitaires à créer des équipes sportives, suivre de près la situation de l'activité sportive en milieu universitaire, développer l'esprit d'équipe et le fair-play et renforcer les relations sociales entre étudiants et de coopération entre facultés, universités, résidences et directions des oeuvres universitaires. Ce championnat sera organisé parallèlement aux festivités du 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale et les finales auront lieu à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, le 19 mai 2017. Le championnat comportera quatre phases locale, zonale, régionale et nationale.