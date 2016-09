CLASSEMENT ITF DE TENNIS (JUNIORS) Un bond de 83 places pour Bendjemaâ

Le joueur de tennis algérien Karim Bendjemaâ a gagné 83 places dans le nouveau classement mondial «juniors», publié par la Fédération internationale de la discipline (ITF), passant de la 1295e position à la 1212e, avec désormais 27,50 points.

Un bond spectaculaire donc pour Bendjemaâ, au moment où ses compatriotes les mieux classés sur le plan mondial ont tous enregistré une importante régression cette semaine, dont le numéro un Youcef Rihane, qui a perdu six places.

Rihane reste, néanmoins, le meilleur Algérien dans ce classement mondial, en pointant à la 509e place, avec 97,50 points.

La régression la plus importante a été enregistrée par Fazil Habbouche, ayant perdu 25 places, et Toufik Sahtali, qui a régressé de 23 places.

Habbouche est désormais 1948e, avec 6,25 points, juste derrière Sahtali, désormais 1405e, avec 18,75 points.

Chez les filles, malgré la perte de deux places dans le nouveau classement mondial juniors, la championne d'Afrique 2015 Inès Ibbou reste la meilleure algérienne, en pointant à la 106e position avec 320,63 points.

La sociétaire de l'Académie Sportive de Valence (Espagne) est suivie de Lynda Benkaddour, 2e meilleure algérienne, qui pointe à la 652e position avec 80 points.

La 3e meilleure algérienne dans ce classement, Hanine Boudjadi, pointe quant à elle à la 1147e position, avec 30 points.