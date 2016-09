COUPE DE LA CAF (FINALE RETOUR) TP Mazembe- MOB le 6 novembre à Lubumbashi

La finale retour de la coupe de la CAF entre la formation congolaise du TP Mazembe et l'équipe algérienne du MO Béjaïa se déroulera le dimanche 6 novembre à 14h30 (heure algérienne) au stade TPM de Kamalondo à Lubumbashi, a annoncé le TPM. La finale aller aura lieu le 29 octobre prochain à 20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida, a annoncé mardi dernier la LFP. Selon les règlements de la CAF, quand deux équipes qui se sont déjà rencontrées en phase de poules se retrouvant en finale, le match retour se déroulera sur le terrain de l'équipe ayant terminé première. Et c'est le cas du TP Mazembe qui a terminé en tête du groupe A devant les Béjaouis. Le MOB s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la finale de la coupe de la CAF aux dépens du FUS Rabat (0-0, 1-1). Le TP Mazembe a sorti pour sa part l'ES Sahel (1-1, 0-0). Le MO Béjaïa et le TP Mazembe s'étaient déjà affrontés lors de la phase de poules de la coupe de la Confédération (17 juillet 2016, MOB-TPM et 27 juillet TPM-MOB 1-0).