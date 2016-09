DEUX MEMBRES AFRICAINS ADDITIONNELS À LA FIFA Kabele Camara et Kwezi Nyantakyi élus

La sélection nationale a été classée troisième dans la tableau des 16 formations qualifiées pour la prochaine coupe d'Afrique des nations, prévue début 2017 au Gabon, établi par la Confédération africaine de football. Les Verts comptent 43,5 points de leurs trois dernières participations en phases finales de la coupe d'Afrique, en plus de celle en Coupe du monde de 2014 au Brésil. La Côte d'Ivoire et le Ghana occupent respectivement les deux premières places du même classement avec 63,5 et 56,5 points. La position de l'Algérie lui a permis de figurer dans le premier chapeau, en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Gabon (pays organisateur) en prévision du tirage au sort de la CAN 2017 qui aura lieu le 19 octobre prochain à Libreville.