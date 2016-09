ECARTÉ DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN Kameni tacle le sélectionneur Broos

Le gardien Idriss Carlos Kameni, non convoqué pour le match des Lions indomptables du Cameroun face à l'Algérie, le 9 octobre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des qualifications du Mondial 2018, a critiqué les choix du sélectionneur Hugo Bross. «Je pense qu'il faut être raisonnable. Quand le coach a confectionné sa liste, tous les 23 joueurs ne lui ont pas passé un coup de fil. C'est à lui de faire ses choix. Je ne pense pas une seule fois avoir appelé le coach pour lui dire que je n'étais plus sélectionnable, et qu'aujourd'hui, je dois l'appeler pour lui dire que je le suis», a déclaré Kameni dans une interview accordée au Quotidien Le Jour. Le gardien de Malaga ne figure pas dans la liste des 23 retenus par le technicien belge pour le déplacement des Lions à Blida pour affronter les Verts. L'ex-joueur de l'Espanyol Barcelone est catégorique. «Il (Broos, ndlr) a pensé avoir pris les meilleurs qui sont aptes à répondre présents, à défendre les couleurs du pays. Il n'attend pas les coups de fil des joueurs lui signifiant qu'ils sont prêts. Ne faisons pas les choses à l'envers. Il sait pourquoi il le dit», réagit Kameni, avant de préciser qu'il est et restera toujours disponible pour son pays. «Si je suis appelé à défendre les couleurs de mon pays et que je me sens bien, je le ferai sans hésitation», a-t-il tranché. Avec cette sortie musclée, Kameni a peut-être mis un terme à toutes ses chances de revenir en sélection, tant que Broos sera là, estime la presse locale.