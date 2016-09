JS SAOURA-JS KABYLIE Entrée gratuite des supporters

L'entrée des supporters sera gratuite, aujourd'hui, pour la rencontre JS Saoura-JS Kabylie, comptant pour la 6e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris auprès de la direction de ce club du sud-ouest à Béchar. «L'entrée au stade du 20-Août 1955 pour ce rendez-vous prévu samedi 1er octobre sera totalement gratuite pour les supporters des deux équipes ou toutes les tribunes de ce stade de plus de 30.000 places seront à leur disposition», a-t-on précisé. «Nous voulons que cette rencontre soit un moyen de dynamisation des différents compartiments de notre équipe pour que nous puissions renouer avec les victoires», a-t-on souligné. «Ce match face à la JS. Kabylie est très important et très difficile, raison pour laquelle les supporters sont appelés à apporter leur appui et soutien à notre formation qui traverse une phase critique, et pouvoir ainsi réaliser des résultats positifs en championnat», estime Karim Khouda, entraîneur de la JS Saoura et dont c'est la première rencontre en cette qualité depuis son retour il y a quelques jours à la tète de la barre technique du club.