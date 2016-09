LIGUE 1 MOBILIS- CLASSEMENT DES BUTEURS Nadji, Meghni et Benayad

Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine) et Omar Benayad (RC Relizane), auteurs de trois buts chacun, partagent la première place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, à la veille de la sixième journée prévue à partir de vendredi. Le trio de tête est talonné par 14 joueurs avec deux buts chacun, alors que 38 joueurs ont inscrit un but. Au total, 75 buts ont été inscrits après cinq journées de Ligue 1, amputées des matchs en retard du MO Béjaïa contre respectivement le CR Belouizdad et l'O Médéa, selon le classement officiel établi par la LFP. Le site web de la LFP publiera de façon régulière ce classement jusqu'à la fin de la saison, a indiqué l'instance chargée de la compétition.