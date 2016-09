SON MANAGER L'A PROPOSÉ EN JANVIER 2013 Slimani refusé par cinq clubs italiens

Les Portugais ont réalisé une énorme plus-value en cédant leur joueur à Leicester pour 35 millions d'euros. Cinq clubs italiens, Hellas et Chievo Vérone, Torino, Sampdoria et Palerme, ont refusé de recruter le buteur de la sélection algérienne, Islam Slimani, en janvier 2013. C'est ce qu'a révélé l'agent du joueur italien, Stefano Salvini, qui avait proposé Slimani à ces clubs après avoir eu l'aval du manager de l'avant-centre actuel de Leicester, plus gros transfert dans l'histoire du club champion d'Angleterre. «C'était en janvier 2013 et Slimani jouait alors au CR Belouizdad. Tout le monde a vu que Slimani, âgé de 24 ans, avait un énorme potentiel. J'ai décidé de prendre contact avec l'agent du joueur et j'ai appris que le club algérien était prêt à céder Slimani contre une somme d'environ 400.000 euros. Je l'ai proposé à Vérone, Torino, Sampdoria, Palerme et Chievo, mais celui qui joue dans un club d'un niveau moyen ou bas n'est pas considéré en Italie», a confié Stefano Salvini à Tuttomercato.