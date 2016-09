TOURNOI DE TENNIS (JUNIORS) Quatorze pays présents à Sidi-Fredj

Quatorze pays étrangers ont confirmé leur participation au tournoi international juniors (Garçons et Filles) Batiche Saïfi, prévu du 2 au 8 octobre 2016, au Tennis Club de Sidi-Fredj (Staouéli), a-t-onb appris hier auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Outre l'Algérie, pays organisateur de ce tournoi de grade 5, il y aura le Maroc, la Tunisie, le Portugal, la Libye, les Etats-Unis, l'Egypte, l'Italie, l'Angleterre, la république tchèque, les Pays-Bas, la Russie, la France, la Turquie et la Hongrie. «Les qualifications sont programmées les 2 et 3 octobre, alors que le tableau final débutera le 4 octobre» a encore détaillé la FAT. L'objectif des jeunes tennismen algériens sera «d'améliorer leur classement mondial dans la catégorie junior, ou de l'intégrer» a indiqué la FAT. Hamza Khelassi sera le directeur du tournoi, dont les deux tableaux seront dirigés par le juge-arbitre algérien «White Badge», Amine Mohatat. Ce tournoi international, du circuit ITF, est dédié à la mémoire du défunt «Batiche Saïfi», ancien joueur, entraîneur de l'Equipe nationale et capitaine de la coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.