USM ALGER- O MÉDÉA (AUJOURD'HUI-17H) Soustara tient à sa suprématie

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Algérois de l'USMA auront une belle opportunité de confirmer leur excellente entame de saison, notamment après avoir défait coup sur coup le CS Constantine puis le CR Belouizdad.

Aujourd'hui, pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 Mobilis, le stade Omar-Hamadi de Bologhine sera le théâtre d'un match inédit qui mettra aux prises deux antagonistes du jour, sur le point de s'affronter pour la première fois au niveau de l'élite numéro un. Les Rouge et Noir de Soustara accueillent donc dans quelques heures un néo promu médéen qu'ils n'avaient plus affronté depuis une vingtaine d'années, au terme de leur dernier retour en date parmi le palier numéro un du championnat. Deux formations qui s'étaient souvent donné la réplique par le passé en ex-division 2, et qui se retrouvent ce samedi en fin d'après-midi, à l'occasion d'une très prometteuse explication qui ne manquera pas de piment entre deux très vieilles connaissances. Les Algérois de l'USMA auront toutefois une belle opportunité de confirmer chez eux leur excellente entame de la nouvelle saison footballistique et au cours de laquelle les gars de Soustara ont de nouveau pris les commandes en solo, notamment après avoir défait coup sur coup sur le score d'un but à zéro, le CS Constantine, puis le CR Belouizdad. En d'autres termes, aujourd'hui à Bologhine les Rouge et Noir que drive le Corse Jean-Michel Cavalli, visent un troisième succès d'affilée pour conforter leur place de leader. A ce titre, lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match, Cavalli a clairement laissé entendre que son équipe doit obligatoirement continuer sur sa lancée, quand bien même le technicien Français a reconnu que l'O Médéa qu'il avait déjà supervisé face au MC Oran, peut s'avérer un très coriace adversaire en quête d'un exploit face aux Rouge et Noir. Il est vrai que les gars du «Titteri» avaient perdu leur premier match en déplacement à Zabana, non sans avoir créé les pires difficultés aux Hamraoua. De plus, les Bleus de Médéa que drive l'entraîneur Slimani, l'artisan de l'accession historique des Olympiens en Ligue 1, sont revenus de leur très lointain dernier déplacement en date à Béchar, avec un très encourageant point du nul face à la JS Saoura (1-1). Une dernière excellente performance des Médéens qui venait en réaction à la précédente débâcle essuyée à domicile par le néo promu devant l'ES Sétif (1-3). Il est donc très clair que les camarades de Meftah, le désormais néo capitaine des Rouge et Noir, ne vont pas se permettre de prendre de haut l'O Médéa, d'autant plus que les coéquipiers de Rachedi, Heriat, Hamia et consorts, commencent à être dans le tempo de la Ligue 1. Avec un portier très expérimenté comme l'ex-keeper international Ousserir, et d'autres joueurs à l'exemple de Boukhanchouch et le jeune très prometteur attaquant Balegh, l'Olympique visiteur aura aussi à coeur de faire chuter pour la première fois, l'actuelle invincible arrière-garde usmiste au sein de laquelle le portier Zemmamouche brille de nouveau. Cavalli ne va pas changer un onze qui gagne, alors que du côté de Slimani, cette première sortie des gars du Titteri à Bologhine est très attendue par les milliers de Médéens. Une belle empoignade en perspective à suivre entre un ténor avéré, et un néo promu capable de sortir le grand jeu.