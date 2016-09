CONVOQUÉ PAR RAJEVAC Quel magnifique sort de Rahmani!

Par Boualem CHOUALI -

Cinq jours seulement ont suffi pour voir le sort de Rahmani changer. Un heureux sort à inscrire sur l'actif de ses belles prestations aussi bien en cham-pionnat, en coupe de la CAF avec son club le MO Béjaïa. En effet, Depuis sa précieuse et incontestable belle prestation face au CSC au stade Hamlaoui de Constantine, suivie par une autre belle prestation en match aller de la coupe de la CAF au stade de l'Unité maghrébine et au match retour au stade Moulay Hassen de Rabat, devant le FUS de Rabat, Chems Eddine Rahmani gagne des galons et ouvre grande ouverte la porte de la sélection nationale. Convoqué en premier lieu en stage bloqué de l'équipe A', il s'est vu porter sur la liste des 23 joueurs convoqués par Rajevac, en Equipe nationale A, pour le match face au Cameroun. C'est dire que le MOB est désormais le club formateur des gardiens de qualité, après Abdelbaki, Ghoulam, Doukha et Mansouri, qui ont fait sensation sous les couleurs Vert et Noir du Mouloudia de Béjaïa, c'est autour de Chems Eddine Rahmani, l'enfant de Annaba de se voir hisser sous les mêmes couleurs en sélection nationale sur proposition du coach en chef Rajevac, qui prône la politique de rajeunissement des gardiens de but.