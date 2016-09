JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2016 Les médaillés récompensés par le MJS

Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités sportives

Le MJS a octroyé des récompenses financières aux sportifs qui ont enregistré leur présence sur les podiums olympiques et paralympiques, ainsi qu'aux athlètes ayant obtenu un classement dans le top 10 de ces joutes.

Les athlètes algériens médaillés lors des Jeux olympiques et paralympiques 2016 à Rio de Janeiro (Brésil), ont été récompensés avant-hier par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Bénian (Alger), le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a félicité les athlètes récompensés et a réitéré son soutien aux acteurs du sport national qui oeuvrent au développement de leurs disciplines respectives. «Au nom du gouvernement algérien, je félicite les athlètes qui se sont distingués lors des Jeux olympiques et paralympiques 2016 à Rio, en décrochant plusieurs médailles et représentant dignement les couleurs de l'Algérie. Leurs performances sont des encouragements pour nos futurs champions», a déclaré M. Ould Ali.

Le ministre a appelé à l'occasion à la création d'une chaîne de solidarité, soutenue par les entreprises publiques et privées, pour aider les athlètes et les accompagner dans leur carrière sportive. Le double médaillé d'argent sur 1500m et 800m, Taoufik Makhloufi, a estimé que «ce genre d'initiative pousse les athlètes à fournir plus d'efforts pour obtenir plus de résultats lors des prochaines compétitions internationales». «Les athlètes olympiques et paralympiques ont besoin de plus d'encouragements et de soutien de la part des pouvoirs publics pour décrocher plus de médailles lors des prochaines joutes olympiques en 2020», a-t-il ajouté. Le MJS a octroyé des récompenses financières aux sportifs qui ont enregistré leur présence sur les podiums olympiques et paralympiques, ainsi qu'aux athlètes ayant obtenu un classement dans le top 10 de ses joutes. L'Algérie a remporté 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze) aux 15es jeux Paralympiques 2016 (7-18 septembre), et deux médailles d'argent lors des 31es Jeux olympiques 2016 (5-21 août) oeuvres de Taoufik Makhloufi (800 et 1500m). Nassima Saifi, également double médaillée aux Jeux paralympiques 2016 (or au lancer du disque et argent au lancer du poids), a appelé à mettre les athlètes valides et paralympiques sur le même pied d'égalité. «Nous avons reçu la promesse du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, présent aujourd'hui parmi nous pour revoir à la hausse notre barème de primes», a-t-elle dit. Outre la majorité des athlètes primés, cette cérémonie a vu également la présence de quatre membres du gouvernement, à savoir les ministres de la Communication, de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que le président du Comité olympique algérien Mustapha Berraf. Les anciennes gloires du sport algérien à l'image des médaillés aux différents Jeux olympiques, ou encore des anciens joueurs de la glorieuse équipe de football du FLN ont été également conviés à cette cérémonie.