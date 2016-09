LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE : ES SÉTIF-MC ALGER (AUJOURD'HUI- 17H) Choc sur les Haut-Plateaux

Par Bachir BOUTEBINA -

Sur le papier le MCA semble être mieux nanti que son prestigieux hôte, mais il n'en demeure pas moins que le ténor sétifien est largement capable de sortir le grand jeu.

Si le dernier duel ESS-JSK n'a pas atteint des sommets, et s'est malheureusement achevé sur un piètre 0-0, qu'en sera-t-il cette fois, à l'occasion du choc prévu aujourd'hui au stade du 8-Mai 45 de Sétif entre l'Entente sétifienne et le Mouloudia d'Alger? Une rencontre très attendue tant du côté du club numéro un des Haut-Plateaux de l'Est, que par le ténor algérois cher à Bab El Oued, au cours d'un traditionnel énième duel qui ne manquera pas de suspense. Les Ententistes qui viennent de mordre la poussière en déplacement face à l'USM Bel Abbès (1-2), attendent de pied ferme un Doyen de la capitale qui entend bien rester invincible, et qui espère surtout rester au contact de son prochain adversaire, en l'occurrence son éternel rival voisin usmiste qu'il affrontera lors du prochain round. Et si sur le papier le MCA semble être mieux nanti que son illustre et prestigieux hôte du jour, il n'en demeure pas moins que le ténor sétifien est largement capable de sortir le grand jeu. Il est surtout acquis que le onze ententiste que va aligner cette fois le coach Amrani, aura certainement à coeur de renouer à tout prix avec la victoire, notamment pour se racheter chez lui de sa dernière déconvenue subie dans l'Ouest, et suite à laquelle les coéquipiers de Djabou ont perdu du terrain sur l'actuel leader usmiste, et cédé la seconde place au profit du Mouloudia d'Alger, vainqueur de son côté du MC Oran (1-0). Les protégés de l'entraîneur Menad se présenteront aujourd'hui sur le terrain du 8-Mai 1945, avec deux points d'avance sur un adversaire qui jouera dans son chaudron habituel un match à six points, et au cours duquel il aura en face plusieurs ex-joueurs qui ont fait les beaux jours de l'Entente. Les Seguer, Hachoud, et notamment Karaoui, reviennent à Sétif, sous les couleurs d'un Mouloudia d'Alger dont les milliers de fans attendent beaucoup cette saison. Il est vrai que le coach Djamel a estimé que lors de ce choc, la pression sera plus palpable sur les épaules des joueurs sétifiens, et que son équipe aura donc plusieurs opportunités pour surprendre à tout moment l'ESS. Côté Abdelkader Amrani, l'ex-driver du MOB a pris le soin d'expliquer à ses joueurs que ce match ne constituait en aucun cas pour le moment, un virage décisif ou très important pour son équipe. Il n'en demeure pas moins que ce choc de la 6e journée de la Ligue 1 Mobilis, devra constituer un enjeu loin d'être négligeable pour deux ténors avérés de longue date, et qui comptent bien jouer les tout premiers rôles, prestige oblige. Les Ententistes et les Mouloudéens savent très bien qu'en cas de succès au cours de ce type de confrontation entre titans, la confiance et notamment la sérénité seront de mise, en prévision de la suite du championnat. Un duel au sommet entre deux ténors que l'on ne présente plus. Sétif a rendez-vous aujourd'hui avec un ancestral adversaire algérois capable du meilleur, mais aussi parfois du pire au stade du 8-Mai 1945.



Programme des matchs d'aujourd'hui:

USMA-OM 17h

CSC-USMBA 17h

ESS-MCA 17h

JSS-JSK 19h

Mardi 4 octobre:

MOB-RCR 19h.