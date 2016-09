ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : LISTE DES 24 POUR LE MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN Rajevac choisit l'expérience

Par Saïd MEKKI -

A l'exception de Mandi et Bentaleb, tous les anciens des Verts seront là face au Cameroun

A la lecture de la liste des 24 joueurs convoqués par l'entraîneur de la sélection nationale, Milovan Rajevac, concernés par la réception du Cameroun, le 9 octobre à Blida, dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires du Mondial-2018, on remarquera l'absence de 4 joueurs de la première liste contre le Lesotho. Par contre, on notera la convocation pour la première fois par Rajevac du gardien de but Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa), Nacereddine Khoualed (USM Alger) et Mehdi Abeid (Dijon FCO). Par secteur, on relève donc que le sélectionneur des Verts a fait confiance à deux anciens gardiens de but Asselah et M'Bolhi alors que d'aucuns ont constaté l'absence de Doukha. Et la justification de ce choix a été simple pour Rajevac. Il s'agit de rajeunir l'effectif de ce secteur. Et une fois de plus, comme avec Halilhodzic et Gourcuff, Rajevac fait confiance à M'Bolhi pour rester le gardien numéro un des Verts bien qu'il est sorti des plans de son entraîneur en club depuis plusieurs mois et reste ainsi inactif. A cela l'entraîneur national a déclaré que «M'Bolhi a besoin de jouer plus souvent», ajoutant qu'il faudrait trouver une solution à son cas. En tous les cas, M'Bolhi a rarement fait défaut aux Verts lors des matchs. Quant à l'encouragement de Rahmani (26 ans), il est bien justifié dans la mesure où il brille de mille feux depuis la saison passée, en jouant un grand rôle dans la qualification de son équipe en finale de la Coupe de la Confédération. La non-convocation du défenseur central de Rennes (Ligue 1), Ramy Bensebaïni, a fait réagir les journalistes avant que le sélectionneur ne déclare qu'il faudrait que le joueur prouve lors de sa future convocation»...En, d'autres termes, Rajevac estime que le joueur formé à la prestigieuse école du Paradou AC n'est pas encore dans la forme qu'il veut?!... Et pourtant, ce joueur fait des merveilles avec son club. Et c'est aussi le cas pour Ishak Belfodil du Standard de liège surtout après l'absence de Nabil Bentaleb pour cause de suspension. Là, Rajevac estime qu'«il y a mieux que lui en attaque, mais la porte reste ouverte...». Des observateurs remarquent d'ailleurs les convocations de Hichem Belkaroui (ES Tunis) qui revient juste d'une blessure de Mehdi Tahrat (Angers) qui n'a joué aucune minute avec son club et Lyacine Cadamuro (Servette Genève) qui évolue en deuxième division suisse. C'est aussi le cas pour Adlène Guedioura (Watford) et Rachid Ghezzal (Lyon) qui manquent de temps de jeu. Mais, là, les justifications sont simples: en dépit de ce manque de jeu chez ces joueurs, la situation est presque dans la même figure que celle de M'Bolhi. Il a besoin surtout de leurs expériences dans ce genre de matchs comme celui face à la redoutable équipe du Cameroun. Ainsi, on s'attendra donc de voir, entre autres, Mesloub ou Guedioura au milieu et une charnière centrale Mandi-Medjani. Et donc Rajevac devrait choisir entre Mesloub et Guedioura pour épauler Saphir Taïder. Mehdi Abeid étant la «couverture» pour les deux joueurs concernés au cas où?... En attaque le quatuor Slimani-Mahrez-Feghouli-Brahimi, sera bel et bien là tout comme les titulaires assurés Slimani et Mahrez, entre autres... Reste que Rajevac et son staff auront une semaine pour trouver la bonne formule pour battre le Cameroun, le 9 octobre à Blida, dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires du Mondial-2018. Car, au fond, il n y a que la victoire qui est attendue par cette génération des joueurs algériens pétris de qualités pour arracher un premier succès historique contre ses Lions indomptables jamais battus par les Verts. Enfin, il est impératif de commenter une des déclarations du coach Rajevac et il s'agit de celle-ci: «...Je ne suis pas dans l'obligation de commenter la convocation ou non de tel ou tel joueur», avait lancé le technicien serbe en conférence de presse tenue au Centre des médias du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Or, l'un des objectifs des conférences de presse est justement de justifier les choix pour que tout un chacun puisse suivre l'évolution de la sélection nationale. Si ce n'est pas pour commenter la manière de jouer des Verts, les choix des joueurs pour les matchs, et les options choisies, quelle serait donc l'utilité d'obliger les coachs à des conférences de presse avant et après les matchs par la FIFA?...