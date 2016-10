ANDERLECHT Hanni incertain contre le Standard

Le RSC Anderlecht pourrait être privé ce soir pour le «classique» du championnat de Belgique face au Standard, de son capitaine et atout-offensif numéro un Sofiane Hanni. L'international algérien était sorti blessé hier face à Saint-Etienne en Europa League (1-1, J2). L'attaquant de 26 ans a passé ce vendredi des examens médicaux pour déterminer l'étendue de sa blessure et demeure incertain pour le choc d'aujourd'hui face aux Rouches. «J'ai senti quelques douleurs à l'aine, comme des débuts de contracture si bien que j'ai sollicité mon remplacement. C'était plus prudent», a expliqué le capitaine anderlchtois aux médias locaux. «Maintenant, je fais tout faire pour être en mesure de tenir ma place dimanche à Sclessin. Un nouveau match clé Nous avons des échéances qui tombent tous les trois jours si bien qu'il faut d'abord évacuer la déception qui est la nôtre après ce partage», a-t-il ajouté. Le RSCA, qui a été accroché au bout du temps additionnel à Geoffroy-Guichard hier suite à une énorme bourde de son portier Roef, devra se ressaisir en Championnat.

«La déception est là. Surtout que nous avons appliqué à la lettre les consignes de notre entraîneur.

Il nous avait demandé de jouer un match sérieux, d'évoluer en bloc. Nous avons répondu à ses attentes», a confié l'Algérien, qui est censé rejoindre le stage des Verts pour la rencontre face au Cameroun en ouverture des qualifications de la Coupe du monde 2018 et qui est donc incertain pour ce regroupement. Sa participation dépendra de l'évolution de sa blessure.