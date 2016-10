CAN 2016 DE HANDBALL (DAMES) La sélection nationale en stage à Alger

La sélection algérienne de handball (dames) a entamé avant-hier un stage préparatoire à Alger qui s'étalera jusqu'au 4 octobre, en vue de la 22e coupe d'Afrique des nations 2016 prévue en Angola (28 novembre-7 décembre), a annoncé la Fédération algérienne (FAHB). Après le stage d'Alger, les handballeuses algériennes enchaîneront avec un autre regroupement au Portugal du 4 au 14 octobre, a ajouté la FAHB. En vue de ces deux regroupements, l'entraîneur national Guernane Zoheir a fait appel à 24 joueuses, dont neuf évoluant dans les championnats français. A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans un groupe B assez difficile en compagnie de la Tunisie (tenante du titre), de l'Egypte, du Congo et de la Guinée. La poule B est composée quant à elle de l'Angola (pays hôte), la RD Congo (vice-championne d'Afrique), le Cameroun, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire.