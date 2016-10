CHAMPIONNAT DU MONDE DE KARATÉ DO Six Algériens présents à Sofia

La sélection algérienne de karaté do, style Shotokan, composée de six athlètes, prendra part à la 24e édition du Championnat du monde de la discipline, prévue du 7 au 9 octobre à Sofia (Bulgarie) avec la participation de 65 pays. L'entraîneur national, Islam Lazreg, a estimé que «son équipe (était) capable de jouer les premiers rôles dans cette compétition en kumité et kata», allant même jusqu'à parler de «titre mondial». «Nous nous sommes bien préparés pour ce rendez-vous mondial, à travers l'organisation de sept stages depuis juin dernier. A une semaine du début de la compétition, nos athlètes sont prêts à affronter les meilleures nations, à l'image de la France, de l'Allemagne et de l'Italie», a-t-il ajouté. En revanche, le président du Comité national de la discipline, Khelifa Ben Kaâkaâ, a tablé sur deux médailles de bronze en individuel, vu que c'est la première participation des athlètes convoqués pour le Mondial de Sofia, alors que dans les épreuves du par équipes, «il sera difficile de jouer les premiers rôles». Lors des précédentes éditions du Mondial, Serbie-2013 et Pologne-2014, l'Algérie avait réussi à terminer à la 3e place. Au championnat d'Afrique 2016 disputé en Egypte, la sélection nationale avait obtenu la deuxième place avec 3 médailles d'or, 4 argent et 2 bronze.